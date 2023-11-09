رئيس وزراء جمهورية النيجر يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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وصل إلى الرياض، اليوم، دولة السيد الأمين زين علي مهمان رئيس وزراء جمهورية النيجر، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وكان في استقبال دولته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية النيجر لدى المملكة سيراجي اداهي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.