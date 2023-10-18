رئيس وزراء جمهورية فيتنام يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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وصل إلى الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه والوفد المرافق له للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام محمد بن إسماعيل دهلوي، وسفير جمهورية فيتنام لدى المملكة دانغ سوان زونغ، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.