رابطةُ العالم الإسلامي ترحِّب بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرَتْها محكمةُ العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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رحَّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بإصدار محكمة العدل الدولية لتدابيرَ احترازيةٍ مؤقتةٍ تَهدِف إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع “غزة”، ورفْع عدد نِقاط العُبور البرِّيَّة لتيسير دخول المُساعدات.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكَّدتِ الرابطةُ الحاجةَ إلى هذه التدابير للتخفيف من آثار الكارثة التي يعاني منها المدنيُّون في القِطاع، مشدِّدةً على ضرورة بذْل كلِّ الجهود لإنفاذِ القوانين الدوليَّة والإنسانيَّة، والالتزام بقرارات الشَّرعية الدَّولية، وإنهاء هذه الحرب المروعة بما خلَّفَتْه مِن قتلٍ ودمارٍ.