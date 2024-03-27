رابطة العالم الإسلامي تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضٍ من منطقة الأغوار بالأراضي الفلسطينية المحتلة

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أدانت رابطة العالم الإسلامي – بأشدِّ العبارات – إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 8000 دونم من أراضي منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، والقرارات ذات الصلة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني ما يعني تحديه بكل صلف للمجتمع الدولي والاستمرار في تقويض فُرص السلام العادل والشامل في المنطقة.