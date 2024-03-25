رابطة العالم الإسلامي تُرحِّب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان

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رحَّبتْ رابطة العالم الإسلامي بصدور قرار مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع “غزة” طيلة شهر رمضان المبارك، والعمل على تنفيذ وقفٍ دائم ومُستدام لإطلاق النار في القطاع.

وأكَّد معالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان أهمية امتثال الأطراف كافة لالتزاماتِهم وَفق القانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى كافَّة أنحاء القطاع المنكوب، وحماية سكَّانه المدنيين.

وشدد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بكامل مسؤولياته تُجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان نيلِ حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.