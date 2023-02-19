رابطة دوري يلو تبتكر مسابقة في يوم التأسيس للاعبين والجماهير

المناطق_الرياض

أعلنت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين السعودية عن إطلاق مسابقة يوم التأسيس في الجولة 22 لمسابقة دوري يلو الذي أطلق عليها “جولة يوم التأسيس”، إعتزازا بتاريخ امتد لثلاثة قرون من الأمجاد وسيرة تزهو بالقيم والمبادئ والسمو، منذ تأسيس الدولة السعودية، التي حباها الله بقادة دأبوا على تطبيق العدل ورفع راية التوحيد وإرساء الوحدة والأمن والاستقرار، وإحتفاء بذكرى تأسيس وطن عظيم ضارب في عمق التاريخ.

وستقسم المسابقة إلى قسمين، حيث سيمنح أول لاعب يسجل في مباريات الجولة بالدقيقة 22 مكافأة مالية تبلغ 22000 الف ريال، بحيث يسجل الهدف بعد مرور الدقيقة 21 أو جزء منها وصولا الى الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

مع فتح المجال لإبداع الجماهير الرياضية المتابعة لمنافسات الجولة 22 لبطولة دوري يلو لتقديم رسائلها الوطنية الإبداعية سواء من المتابعين في مدرجات الملاعب او حتى من خلف الشاشات التلفزيونية، للدخول في الترشيحات والفوز بجائزة الجماهير البالغ مجموعها 22000 الف ريال، ستقسم على 6 جماهير مختلفة، حيث ستبلغ الجائزة الأولى 12000 ريال، بينما باقي الجوائز الخمس المتبقية تبلغ قيمة كل جائزة 2000 ريال.

حيث يطلب من المشجع تصوير مقطع وطني مع ابراز “لوحة الملعب” أو توقيت اللقاء عبر “الشاشة التلفزيونية” أثناء مرور الدقيقة 21 أو جزء منها وصولا الى الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول من مباريات جولة يوم التأسيس “22”، وتقديم الرسالة الوطنية بعدها وارسال المقطع على هاشتاق #يوم_التأسيس ومنشن لحساب @FDL_KSA .

وستقوم لجنة الرصد والمتابعة بإدارة الإعلام في رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين بمتابعة واختيار أفضل 6 مقاطع فيديو وإقتباسها عبر الحساب الرسمي للدوري على أن يتوج بالمراكز الست الفائزة البوست الأكثر حصولا على إعادة التغريد “ريتويت” لمدة المسابقة التي تستمر من بداية الجولة 22 حتى الساعة 12 ليلا من يوم 25 فبراير 2023 موعد نهاية التصويت .