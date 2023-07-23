راتب 10 آلاف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر (64) وظيفة متنوعة حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب خبرة) لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في (الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، جازان) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– موظف استقبال (عدد 2 – للجنسين – الجبيل)

– مشغل حاسب آلي (عدد 1 – للرجال – الجبيل)

– مراقب مخزون (عدد 1 – للرجال – الجبيل)

– حارس أمن (عدد 50 – للجنسين – الجبيل)

– كهربائي (عدد 3 – للرجال – جازان)

– فني كهرباء (عدد 1 – للرجال – ينبع)

– فني تكييف تشلرات (عدد 1 – للرجال – ينبع)

– مهندس تدفئة وتهوية وتبريد (عدد 1 – للرجال – جازان)

– فني مولدات (عدد 3 – للرجال – ينبع)

– مهندس شبكة (عدد 1 – للرجال – الجبيل)

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية

– الدبلوم

– البكالوريوس

الرواتب:

تتراوح الرواتب الإجمالية من 5,000 إلى 10,000 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط و تزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا