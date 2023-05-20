“رالي تبوك نيوم 2023” يختتم سباقاته ويعلن أسماء الفائزين بُبطولة السعودية تويوتا للراليات

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حققَّ السائق السعودي يزيد الراجحي فوزًا مريحًا في النُسخةِ الأولى من رالي تبوك – نيوم، الجولة الثانية من بُطولة السعودية تويوتا للراليات، في مستهل حملته للدفاع عن لقبه, حيث أُقيم الرالي في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وانتهت مُجرياته اليوم السبت.

وانطلق يزيد في سيارة تويوتا “هايلوكس أوفردرايف” لخوض المرحلة الخاصة الثانية بطول 136 كيلومترًا، علمًا بأنه يتصدر الترتيب العام المؤقت بعد مرحلة يوم الجُمعة بفارق 19:28 دقيقة عن أقرب مُطارديه، وتمكن من توسيع ذلك مع انتهاء المرحلة الخاصة الأخيرة، حيث فازَ بفارق 34:43 دقيقة. ولم يُشارك يزيد في الجولة الأولى في حائل بسبب تعرضه لإصابةٍ خلال رحلة تزلّج، لذا فإن هذه النتيجة تبقيه على مقربةٍ من المُنافسين على اللقب، إذ تبقى من هذا الموسم جولتان في القصيم وجدة تُقامان في وقتٍ لاحق من العام.

من جهة أخرى فازَ الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي بلقب فئة الدرّاجات النارية، متقدِّمًا بفارق 30:11 دقيقة على شقيقه سُلطان والدرّاج السعودي مشعل الغنيم. تسابق ثلاثتهم سويةً في الكيلومترات الأخيرة من مرحلة أمس (الجمعة)، لكن تمكَّن محمد من التقدُّم في المرحلة الأخيرة التي اتسمت بالصعوبة واختار مساره جيدًا ليفوز بلقب الفئة.

وتراجع مشعل للمركز الرابع، حيث تعرَّض لحادثٍ على متن درّاجته بيتا “430 آر آر” لكنه تمكن من مواصلة سيره في الرالي، احتل الدرّاج النيوزيلندي فيليب ويلسون المركز الثاني في مرحلة اليوم وصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام، وتعد أول منصة تتويج له. بقِيَ سلطان مع مشعل بعد حادثته، وسارا معًا بروحٍ رياضية حتى نهاية المرحلة. أكمل الدرّاج السعودي عبد الحليم المغيرة قائمة المراكز الخمسة الأولى.

ونجح السائق السعودي صالح السيف في تخطي دانيا عقيل في صباح اليوم الأخير ليُنهي الرالي في المركز الثاني في الترتيب العام، ويفوز بلقب فئة “تي 3” للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية، في سيارته كان – أم “مافريك أكس 3″، أنهت دانيا الرالي في المركز الرابع في الترتيب العام، والثاني في فئة “تي 3″، علمًا بأن السائق السعودي خالد الفريحي تمكَّن من التقدم عليها في الأقسام الأخيرة من المرحلة.

فيما أنهى السائق الإماراتي خالد الجافلة الرالي في المركز الخامس في الترتيب العام والثالث في فئة “تي 3″، وسجَّل السائق السعودي عبد العزيز اليعيش، متصدر الترتيب العام لبُطولة السعودية تويوتا للراليات، ثاني أسرع وقت في المرحلة الأخيرة، وأنهى الرالي في المركز السادس في الترتيب العام.

وأنهت السائق السعودية مها الحملي الرالي في المركز الثامن في الترتيب العام، والأول في فئة “تي 4” للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، وقالت مها بعد انتهاء الرالي: “كانت المراحل جميلةً جداً. فُزنا بلقب فئة (تي 4)، إنه شعورٌ رائع أن تفوز”.

وقادَ هاني النومسي درّاجته بحذرٍ في الكيلومترات الأخيرة لضمان فوزه بلقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز” على متن درّاجة ياماها “رابتور”، علمًا بأن هيثم التويجري قد سجَّل أسرع الأوقات في مرحلة اليوم, وأنهى ابن تبوك الدرّاج عبد العزيز العطوي الرالي في المركز الثالث بفارقٍ كبير عنهما، بعد أن حصل على بضع عقوبات زمنية في اليوم الأول من الرالي”.

وأُقيمَ الرالي بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات، والشريك الإستراتيجي بنك الاستثمار السعودي.

رالي تبوك نيوم 2023 – الترتيب العام بعد نهاية المرحلة الخاصة الثاني:

السائق والملّاح السيارةالتوقيت

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) – تويوتا “هايلوكس”3:18:52 ساعات

02- صالح السيف (السعودية)/ إيغور أوخوتنيكوف – كان – أم “مافريك أكس 3″3:53:25 ساعات

03- خالد الفريحي (السعودية) سيباستيان ديلاوناي (فِرنسا) – نيسان 3:54:47 ساعات

04- دانيا عقيل (السعودية)/ تايي بيري (ألمانيا) كان – أم “مافريك أكس 3″3:55:42 ساعات

05- خالد الجافلة (الإمارات)/ علي ميرزا (الإمارات) – كان – أم “مافريك أكس 3″3:59:13 ساعات

06- عبدالعزيز اليعيش (السعودية)/ عمر اللاحم (السعودية) – نيسان4:00:20 ساعات

07- متعب القنون (السعودية)/ مرضي الشمري (السعودية) – نيسان4:32:12 ساعات

08- مها الحملي (السعودية)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو” 4:36:22 ساعات

09- المشنا الرمالي (السعودية)/ عبد اللـه الرمالي (السعودية) – نيسان4:49:22 ساعات

10- جعفر القحطاني (السعودية)/ حُسام الزهراني (السعودية) – نيسان4:52:41 ساعات

11- خالد الهمزاني (السعودية)/ فهد العُمر (السعودية) – نيسان4:58:45 ساعات

12- فارس المشنا (السعودية)/ شريف الرمالي (السعودية) – نيسان5:04:32 ساعات

13- عويد الرمالي (السعودية)/ خالد الرمالي (السعودية) – نيسان 6:14:57 ساعات

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج والدرّاجة التوقيت

01- محمد البلوشي (الإمارات) – كاي تي أم “450”4:38:06 ساعات

02- سلطان البلوشي (الإمارات) – كاي تي أم “450”5:08:17 ساعات

03- فيليب ويلسون (السعودية) – كاي تي أم “500”5:08:55 ساعات

04- مشعل الغنيم (السعودية) – بيتا “430 آر آر”5:13:26 ساعات

05- عبد الحليم المغيرة (السعودية) – كاي تي أم “450”5:20:19 ساعات

06- إيهاب الحكيم (السعودية) – ياماها “دبليو آر 450 أف”5:25:46 ساعات

07- خالد الفلاسي (الإمارات) – هاسكفارنا “أف إي 450″5:34:55 ساعات

08- محمد الكعبي (قطر) – كاي تي أم “450”6:28:51 ساعات

09- إبراهيم بقلة (الإمارات) – هاسكفارنا “أف إي 450″6:52:52 ساعات

10- بدر الحمدان (السعودية) – ياماها “دبليو آر 450 أف”7:06:08 ساعات

11- محمد المنزوري (السعودية) – كاي تي أم “500”7:17:28 ساعات

12- عبد الرحمن العبد اللطيف (السعودية) – هوندا “سي آر أف 450″50:38:24 ساعة

فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”:

الدرّاج والدرّاجةالتوقيت

01- هاني النومسي (السعودية) – ياماها “رابتور 700″6:18:19 ساعات

02- هيثم التويجري (السعودية) – ياماها “رابتور 700″12:06:42 ساعة

03- عبدالعزيز العطوي (السعودية) – ياماها “رابتور 700″18:36:42 ساعة