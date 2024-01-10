رالي داكار السعودية 2024: أصعب المراحل تنطلق غداً.. و”الراجحي” يواصل الضغط ويتمسك بصدارة السيارات

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انطلقت اليوم ،منافسات المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، التي بدأت من الهفوف إلى شبيطة، بمسافة بلغت 645 كم، منها 118 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وحقّق السائق القطري ناصر العطية بمركبته “أوفر درايف”، المركز الأول في فئة السيارات لهذه المرحلة، وبفارق دقيقة واحدة و51 ثانية عن الفرنسي (غيرلان شيشيريت)، ليخطف الأرجنتيني (خوان كروز ياكوبيني) المركز الثالث، فيما حلّ السائق السعودي يزيد الراجحي في المركز الرابع.

وفي الترتيب العام، حافظ يزيد الراجحي على الصدارة، مبتعداً بـ9 دقائق و 3 ثوانٍ عن القطري ناصر العطية الذي انتزع الوصافة من الإسباني (كارلوس ساينز) سائق “أودي” الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة، وبفارق 11 دقيقة و31 ثانيةً عن المتصدر.

التشيلي (بابلو كوينتانيا) درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا” نجح بخطف المركز الأول في فئة الدراجات النارية في المرحلة الخامسة، وبفارق 37 ثانية عن زميله الفرنسي (أدريان فان بيفيرين)، أما الأسترالي (توبي برايس) درّاج فريق “ريد بل كيه تي إم” فقد جاء ثالثاً بفارق دقيقةٍ و39 ثانيةً عن المتصدر.

وتمكن البتسواني (روس برانش) من خطف صدارة الترتيب العام، متقدماً عن التشيلي (نانشو كورنيخو) بدقيقة و14 ثانية، فيما حافظ الأمريكي (ريكي برابك) على المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات “الكوادز”، تمكّن البرازيلي مارسيلو ميديروس درّاج فريق “تاجواتور” من العودة إلى الانتصارات، بعدما سجّل الزمن الأسرع، متقدماً على الفرنسي (أليكسندر جيرو) درّاج “ياماها” بدقيقةٍ واحدةٍ و21 ثانية، والأرجنتيني (مانويل أندوخار ) من فريق “دراجون” بدقيقتين و26 ثانية، فيما واصل الأرجنتيني (أندوخار) صدارته للترتيب العام، بفارق 20 دقيقة عن جيرو، و21 دقيقة عن ميديروس.

ونجح التشيلي (فرانسيسكو لوبيز كونتاردو) سائق فريق “كان أم” بتدوينِ اسمه أولاً في فئة المركبات الصحراوية النموذجية “تشالنجر”، فيما حلّ زميله الأمريكي (أستون جونز) ثانياً بفارق دقيقتين و4 ثوانٍ؛ ليكمل البولندي (إريك غوكزال) سائق فريق “إنرجي لانديا” عقد المراكز الأولى بفارق دقيقتين و6 ثوانٍ، والذي حافظ على صدارة الترتيب العام بفارق 34 دقيقةً و50 ثانية عن والده (ماريك غوكزال)، فيما استمر الأمريكي (ميتش غوتري) في المركز الثالث.

وبالنظر إلى فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري، فقد تمكن الفرنسي (كزافيه دي سولتريه) سائق فريق “إس إل أر” من الظفر بالفوز، بفارق دقيقة و14 ثانية أمام السعودي ياسر بن سعيدان سائق فريق “إم إم بي”، فيما جاء زميله السويسري (جيروم دي ساديلير) ثالثاً.

وقفز السويسري (دي ساديلير) إلى صدارة الترتيب العام، يليه البرازيلي (رودريجو فاريلا)، ومواطنه (كريستيانو باتيستا) سائق “ساوث ريسينغ”، فيما صعد السعودي ياسر بن سعيدان إلى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 10 دقائق و19 ثانية عن المتصدر.

وخطف التشيكي (مارتن ماسيك) سائق فريق “إم إم تكنولوجي” أفضلية فئة الشاحنات، مبتعداً عن الهولندي (ميتشل فان دن برينك) سائق فريق “يورول رالي سبورت” بدقيقةٍ و22 ثانية، تلاه مواطنه (يانوس فان كاسترين) سائق فريق “بوس ماكينري تيم دي روي” ثالثاً بفارق 7 دقائق و55 ثانية.

وفي الترتيب العام لفئة الشاحنات، حافظ (فان كاسترين) على صدارة الترتيب العام، مبتعداً عن التشيكي (ماسيك) بفارق 22 دقيقة، وتراجع مواطنه (أليس لوبرايس) إلى المركز الثالث بفارق 26 دقيقة و5 ثوانٍ عن المتصدر.

وسيشهد يوم غدٍ الخميس 11 يناير 2024 انطلاق المرحلة السادسة، والتي تعتبر أصعب وأقسى المراحل، إذ ستمتد المرحلة إلى 48 ساعة، بمسافةٍ تبلغ 818 كلم، منها 584 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، ودون تقديم أي دعمٍ ميكانيكي للمتسابقين على مدى يومين، فيما ستتوقف المركبات في تمام الرابعة مساءً عند منطقة الراحة المؤقتة، دون أي تواصلٍ مع الفرق والمساعدين في مخيم المبيت، ودون أي معلوماتٍ عن أداء منافسيهم.