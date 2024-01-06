رالي داكار السعودية 2024: البلجيكي “دي ميفيوس” أولاً في فئة السيارات.. والراجحي ثامنًا.. وحامل اللقب في المرتبة الـ22

وبالعودة إلى المنافسات، فقد تمكن البلجيكي غيوم دي ميفيوس، سائق فريق “أوفردرايف”، من حسم صدارة المرحلة الأولى في فئة السيارات، متفوقًا على الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” بفارق دقيقة و44 ثانية، فيما حل الجنوب إفريقي جينيل دي فيليه سائق فريق “تويوتا غازو” ثالثًا بفارق 9 دقائق و18 ثانية خلف المتصدر، أما السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفردرايف” فقد جاء ثامنًا بفارق 13 دقيقة عن المتصدر، في حين تراجع حامل اللقب القطري ناصر العطية سائق فريق “برودرايف” للمرتبة الــ22 متأخرًا بنحو 25 دقيقة عن المتصدر.