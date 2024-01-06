رالي داكار السعودية 2024: البلجيكي “دي ميفيوس” أولاً في فئة السيارات.. والراجحي ثامنًا.. وحامل اللقب في المرتبة الـ22

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افتتح متسابقو رالي داكار السعودية 2024 اليوم السبت المرحلة الأولى من النسخة الخامسة في السعودية، والسادسة والأربعين في تاريخ الرالي، التي انطلقت من العلا حتى الحناكية، بمسافة 541 كلم، منها 414 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وبالعودة إلى المنافسات، فقد تمكن البلجيكي غيوم دي ميفيوس، سائق فريق “أوفردرايف”، من حسم صدارة المرحلة الأولى في فئة السيارات، متفوقًا على الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” بفارق دقيقة و44 ثانية، فيما حل الجنوب إفريقي جينيل دي فيليه سائق فريق “تويوتا غازو” ثالثًا بفارق 9 دقائق و18 ثانية خلف المتصدر، أما السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفردرايف” فقد جاء ثامنًا بفارق 13 دقيقة عن المتصدر، في حين تراجع حامل اللقب القطري ناصر العطية سائق فريق “برودرايف” للمرتبة الــ22 متأخرًا بنحو 25 دقيقة عن المتصدر.
منافسات الدراجات النارية
وفي منافسات الدراجات النارية نال البتسواني روس برانش دراج فريق “هيرو” الصدارة، بفارق 11 دقيقة عن الأمريكي ريكي برابك دراج فريق “مونستر إنرجي هوندا”، أما مواطنه ماسون كلاين دراج فريق “كوف” فقد وصل ثالثًا، بفارق 11 دقيقة و19 ثانية عن المتصدر.
وشهدت مرحلة اليوم تعرُّض الإسباني توشا شارينا دراج فريق “مونستر إنرجي هوندا” لحادث بعد اجتيازه 240 كلم من المرحلة الخاصة؛ ما أدى لتعرُّضه لإصابة في ذراعه، ونقله إلى المستشفى للاطمئنان على سلامته، كما تعرض البرتغالي يواكيم رودريغز دراج فريق هيرو أيضًا لحادث بعد اجتيازه 82 كلم في المرحلة الخاصة، وجرى نقله للمستشفى من قِبل الفريق الطبي.
واستطاع البرازيلي مارسيلو ميديروس دراج فريق “تاجواتور” الفوز في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات “الكوادز” متقدمًا على السلوفاكي يوراج فارجا دراج فريق “فارجا موتور سبورت”، بفارق دقيقتين و40 ثانية، فيما جاء الأرجنتيني مانويل أندوخار دراج “دراجون رالي” ثالثًا بفارق 11 دقيقة و27 ثانية عن المتصدر.
واستطاع البولندي إيريك غوكزال سائق فريق “إنرجي لانديا” الظفر بالمرتبة الأولى في فئة المركبات الصحراوية النموذجية، متفوقًا على زميله ميشيل غوكزال بفارق 19 ثانية، وعن ماريك غوكزال صاحب المركز الثالث بواقع 7 دقائق و38 ثانية.
فئة المركبات الصحراوية
وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري أحرز البرازيلي رودريغو فاريلا سائق فريق “بي بي آر” صدارة المرحلة الأولى، بفارق 12 دقيقة و17 ثانية أمام الإسباني جيرارد فاريس سائق “ساوث ريسينغ”، الذي تمكنت زميلته الأمريكية سارا برايس من تحقيق المركز الثالث، بفارق أقل من 18 دقيقة عن المتصدر.
وتمكن الهولندي يانوس فان كاسترين سائق فريق “بوس ماكينري تيم دي روي” من خطف الأفضلية في فئة الشاحنات، يليه مواطنه غيرت هوزيك، ومن خلفهما التشيكي ياروسلاف فالتر سائق فريق تاترا.
منافسات الأحد
وتتواصل يوم غد الأحد منافسات المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية، التي ستكون من الحناكية إلى الدوادمي، بمسافة تبلغ 655 كلم، منها 463 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.