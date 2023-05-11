رامون دياز: سنقاتل من أجل تحقيق أغلى الكؤوس

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أكد مدرب فريق الهلال الأرجنتيني رامون دياز، أن فريقه سيقاتل خلال مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة غداً من أجل الظفر باللقب.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “سعينا باجتهاد للوصول إلى مباراة نهائي أغلى الكؤوس، وجميعنا يعلم مدى أهمية البطولة وسنقاتل غدًا من أجلها”

وأضاف: “نرغب غدًا التتويج بكأس الملك من أجل إسعاد جماهيرنا وتعويضهم، ولجهودنا التي بذلناها في الموسم الحالي”.

وتابع: “قدمنا أداءً مميزا هذا الموسم عندما وصلنا إلى نهائي كأس العالم للأندية، ونافسنا على جميع البطولات وسنواصل عملنا من أجل جماهيرنا التي لا طالما ساندتنا”.

وعن غياب ثنائي الفريق سلمان الفرج وسالم الدوسري قال دياز: نعلم أهمية الثنائي، ولكن نملك لاعبين بإمكانات عالية يعوضون غيابهما”.