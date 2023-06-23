رحلته استغرقت نحو 9 أشهر.. طالب باكستاني يصل مكة المكرمة بعدما قطع مسافة 4 آلاف كيلو متر سيرا على قدميه

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول رحلة طالب باكستاني يصل إلى مكة المكرمة بعدما استغرقت رحلته نحو 9 أشهر.

وذكرت أن الطالب الباكستاني “عثمان راشد” وصل إلى مكة لآداء مناسك الحج، بعدما قطع مساعة 4 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام.

وبينت أنه بدأ رحلته في أكتوبر الماضي من مسقط رأسه في “أوكارا الباكستانية”، مرورا بعدة بلدان من بينها الإمارات.

وقال الطالب الباكستاني “كنت أنام في أي مكان وجدته خلال رحلتي، في المساجد ونقاط التفتيش والفنادق، أو أي صديق عرض علي البقاء معه، وأمضيت عدة ليال في الصحراء”.

وأفادت بأنه على الرغم من مروره بالعديد من الصعوبات خلال الرحلة، إلا أنه نجح بالوصول إلى وجهته، ويستعد لبدء مناسك الحج.