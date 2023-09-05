رخصة “فال” لمنصتي “أبواب” و”الدال”

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أصدرت الهيئة العامة للعقار رخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، لمنصتي “أبواب” و”الدال”، وذلك بعد إكمال متطلبات الحصول عليها.

وكانت الهيئة العامة للعقار أصدرت أمس أول رخصة لإقامة المزادات، وهي الأولى لإقامة المزادات بعد بدء تطبيق لائحة المزادات العقارية، حيث رُخص لمزاد “رملة” بإشراف لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، وهو أول مزاد عقاري بالمملكة يُقام برخصة “فال” للمزادات العقارية.

كما سبق واستحدثت الهيئة العامة للعقار قبل أشهر خدمة ترخيص المنصات العقارية برخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري، موضحة أن متطلبات الحصول على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية هي نفس متطلبات رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري يضاف إليها المتطلبات الخاصة بالمنصات العقارية، والتي تظهر أثناء تقديم الطلب.