رسمياً.. طرح 4% من أسهم “أدنوك للغاز” الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة بترول ابوظبي الوطنية” أدنوك”، رسمياً اليوم (الجمعة)، عزمهما طرح حصة أقلية تبلغ 4% من أسهم “أدنوك للغاز”؛ للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح في 23 فبراير الجاري، ووفقاً لنشرة الاكتتاب، فإنه سيتاح الاكتتاب العام للأفراد والمستثمرين المحترفين وموظفي شركات مجموعة أدنوك والموظفين المتقاعدين من مواطني دولة الإمارات.

وتمثل أسهم الطرح أكثر من 3.07 مليار سهم، ما يمثل حوالي 4% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة.

وستبدأ عملية الطرح وإعلان سعر الطرح في 23 فبراير وتغلق في 1 مارس للشريحة الأولى وللشريحة الثالثة، وفي 2 مارس للشريحة الثانية، وتتوقع الشركة استكمال إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 مارس.

وبلغ إجمالي عائدات الشركة المعدلة 91.3 مليار درهم لفترة اثني عشر شهراً لغاية أكتوبر 2022، حيث حققت أرباحاً معدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 32 مليار درهم، وصافي دخل بلغ 17.8 مليار درهم خلال نفس الفترة، وتتوقع الشركة توزيع أرباح لا تقل عن 11.94 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة “أدنوك للغاز”، حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات، وتوفر حوالي 60% من احتياجات الإمارات من الغاز، وتصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة إلى أكثر من 20 دولة.