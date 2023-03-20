رسميًا.. أديداس تُعلن عن الزي الجديد للأخضر (فيديو)

كشفت شركة أديداس عن الزي الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي من المقرر الظهور به خلال الفترة المقبلة.

فيما وصلت بعثة منتخبنا الوطني مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة جدة، من أجل الانتـظام في المعسكر خلال فترة التوقف الدولي التي ستشهد بعض المواجهات التي سيخوضها الصقور.

ومن المقرر، أن يخوض “الأخضر” معسكر في جدة، استعدادًا لمباراتي فنزويلا وبوليفيا الوديتين، حيث سيواجه الأول يوم 24 مارس، فيما سيلتقي بالثاني يوم 28 في الشهر ذاته، كما ســـتقام كلتا المباراتين على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

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