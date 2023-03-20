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رسميًا.. أديداس تُعلن عن الزي الجديد للأخضر (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس 2023 - 9:58 مساءً

كشفت شركة أديداس عن الزي الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي من المقرر الظهور به خلال الفترة المقبلة.

فيما وصلت بعثة منتخبنا الوطني مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة جدة، من أجل الانتـظام في المعسكر خلال فترة التوقف الدولي التي ستشهد بعض المواجهات التي سيخوضها الصقور.

ومن المقرر، أن يخوض “الأخضر” معسكر في جدة، استعدادًا لمباراتي فنزويلا وبوليفيا الوديتين، حيث سيواجه الأول يوم 24 مارس، فيما سيلتقي بالثاني يوم 28 في الشهر ذاته، كما ســـتقام كلتا المباراتين على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس 2023 - 9:58 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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