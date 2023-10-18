رسميًا.. الهلال يعلن إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الهلال ، مساء اليوم الأربعاء، إصابة لاعبه البرازيلي نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح الهلال عبر حسابه على منصة “إكس” ، أن الفحوص الطبية أوضحت تعرّض لاعبه نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية.

وخرج البرازيلي نيمار مصاباً قبيل نهاية الشوط الأول لمباراة منتخب بلاده ضد اوروجواي ضمن منافسات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك نيمار في خسارة منتخب البرازيلي أمام البرازيل، اليوم الأربعاء، بنتيجة هدفين دون رد سجلهما داروين نونيز ونيكولاس دي لا كروز.

ومنذ انضمامه إلى فريق الهلال ، شارك نيمار في 5 مباريات سجل هدفا واحدًا وصنع 3 أهداف.