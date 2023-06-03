رسميًا.. الهلال يعلن رحيل دياز

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أعلن نادي الهلال بشكل رسمي عن رحيله مدربه الأرجنتيني رامون دياز، ومساعده ونجله إيميليانو دياز عن تدريب الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: صوراً لدياز ونجله ومكتوب عليها: “شكرًا”.

كان إيمليانو دياز وجه رسالة وداع إلى جماهير ناديه في وقت سابق خاصة أنه بعد سفر والده رامون دياز إلى أسرته بالأرجنتين تقرر أن يتولى قيادة الجهاز الفني وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي.

وقال إيمليانو في رسالة عبر حسابه على “تويتر”: “لقد جاء اليوم الذي لم أرغب في الوصول إليه أبدًا لكن كرة القدم والحياة لها مراحل، واليوم هو الوقت المناسب للبحث عن تحديات جديدة. أغادر وأنا مرتاح الضمير لأني قدمت أفضل ما لدي من أجل هذا النادي”.