رصد 3377 ملاحظة على الطرق في اليوم الأول من حملة “طرق متميزة آمنة”

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن نتائج اليوم الأول لحملة “طرق متميزة آمنة” للعام الثالث على التوالي، التي تم إطلاقها أمس، بهدف مسح كافة شبكة الطرق ما بين المدن بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة، وذلك تزامناً مع موسم حج هذا العام 1444 هـ.

وأعلنت الهيئة العامة للطرق عن نتائج أعمال المسح لليوم الأول، حيث تم رصد 3377 ملاحظة على طرق المملكة، وذلك من خلال مسح 18% من شبكة الطرق في اليوم الأول، منها 113 ملاحظة كانت عن طريقة مشاركة المواطنين في الحملة عبر مركز الاتصال 938.

الجدير بالذكر أن الحملة تأتي بهدف مسح شبكة الطرق ما بين المدن ، التي تتجاوز 73 ألف كم، وأكثر من 3700 جسر، وذلك على مدار 5 أيام متواصلة، بمشاركة أكثر من 550 عضواً، مقسمين على 62 فريقاً في مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة عدد من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وعدد من طلاب الجامعات ومنسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق.