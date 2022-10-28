رغم ارتفاع نسبة الفقر.. 35% نسبة هدر الطعام في لبنان

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أظهرت دراسة جديدة أجريت في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، أن رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وارتفاع نسبة الفقر، فإن 35% من الغذاء يذهب هدرا.

30% جوع.. و35% هدر للطعام

وتبدو المفارقة في لبنان، بقدر وضوحها، عصية على الفهم، في حين أشار تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) العام الماضي، إلى أن 30% من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية، لعدم حصولهم على عدد كاف من الوجبات، في حين لا تملك 77% من الأسر ما يكفي من غذاء أو مال لشراء الغذاء، وذلك وفقا لما ذكره .

ولفت التقرير أيضا إلى أن 60% من الأسر تضطر لشراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة، و40% من الأطفال ينتمون إلى أسر لا يعمل فيها أحد، و77% من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أي جهة.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة 222 مطعماً في العاصمة اللبنانية وعدداً من المناطق و500 زبوناً، كما طالت عينة من 2264 منزلاً من مختلف المناطق، بالإضافة إلى استبيان تضمن 27 سؤالاً شمل 1300 عائلة.

وكشفت الدراسة أن هدر الطعام في المطاعم أكبر من المنازل، وأن نسبة الهدر تزداد كلما ارتفع عدد الاشخاص الجالسين إلى مائدة الطعام ومدة بقائهم.