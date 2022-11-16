“رقمن” يعمل على تطوير قدراته في التحويل الرقمي والأرشفة الإلكترونية

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استقبل المركز السعودي للمحتوى الرقمي “رقمن” التابع لدارة الملك عبدالعزيز خلال الأعمال المصاحبة لمعرض مستقبل الإعلام، عددًا من الشركات العالمية التي تقدم خدمات التحويل الرقمي والأرشفة الرقمية لأرشيفات المحطات الإذاعية والبث التلفزيوني، جرى خلالها استعراض الخدمات والعمليات التي تقدمها تلك الشركات في هذا الخصوص.

وتأتي الزيارة في إطار حرص المركز على بناء الكوادر المتخصصة في مجال الرقمنة، وتبادل الخبرات مع المراكز العالمية، والريادة في رقمنة الكنوز التراثية السعودية، وتحديد الضوابط الوصفية لحفظ وإدارة المحتوى التاريخي الذي تمت رقمنته، والمساهمة في تطوير الأنظمة التقنية المتعلقة برقمنة المحتوى التاريخي، بالإضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي للتاريخ السعودي و العربي والإسلامي، وتقديم خدمات الرقمنة المتقدمة عالية المستوى.

وأكد مدير المركز الدكتور سليمان الشهري أهمية الأرشفة الرقمية لمجموعات المراكز، والمحطات الإذاعية والتلفزيونية، واعتماد المعايير الخاصة بذلك والعمل وفق أفضل الممارسات للأرشفة والحفظ الرقمي للمواد السمعية والبصرية، مشيرًا إلى أن الفرص الآن مواتية في استدراك هذه المجموعات والمحافظة عليها ونقلها إلى وسائط رقمية عصرية تُمكن من فرص الاستثمار المستقبلي لتلك المراكز، إضافة إلى كونها رصيد معرفي وفكري وطني ينبغي المحافظة عليه.

يذكر أن المركز يُعنى بجانب مهم وحيوي في مجال حفظ ومعالجة المعلومات وعمليات التحويل الرقمي والأرشفة الرقمية وفق أحدث المواصفات والمعايير وباستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات في هذا المجال، ويقدم خدماته لكافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المؤسسات والجهات التعليمية والعلمية والبحثية ومراكز الحفظ الوثائقي والأرشيفي المستقلة والتابعة، كما يقدم دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية في مجالات الحفظ والتحول والإثراء للمحتوى الرقمي.