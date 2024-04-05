ركن الرسم على الوجه .. يجذب زوار مهرجان ليالي رمضان بالباحة

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شهد ركن الرسم على الوجه بمهرجان ليالي رمضان بمنطقة الباحة إقبالًا كبيرًا من الزوار للاستمتاع بفعالية المهرجان المختلفة والاستفادة من العروض المقامة بمقر المنطقة المركزية.

ويستهدف ركن الرسم على الوجه الأطفال لتعزيز الانتماء الوطني وممارسة هواياتهم الفنية، للإسهام في تشجيعهم وتنمية مواهبهم.

ورصد مراسل وكالة الأنباء السعودية خلال جولته بالموقع , حرص العائلات على جلب أطفالهم لهذا الركن, الذي يعد عنصر جذب، لافتًا النظر إلى أنه يتم خلال المهرجان عرض بعض أفضل الرسومات التي قام برسمها أنامل طفولية تعشق فن الرسم.