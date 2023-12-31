ركن “الرقابة الأبوية” بمعرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني يجذب أولياء الأمور

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لقي ركن الرقابة الأبوية في معرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني، المقامة فعالياته بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، استحسان أولياء الأمور، لما يقدمه من معلومات ونصائح توعوية للتعرف على أهم المخاطر السيبرانية المتجددة عند استخدام الأبناء للأجهزة، وكيفية الحد منها.

ويستعرض الركن لزواره كيفية تفعيل خصائص الرقابة الأبوية، التي اشتملت على عدد من المحاور كضبط الحدود الزمنية لاستخدام الجهاز، وتصفية المحتوى غير الملائم، بالإضافة إلى الحد من إمكانية تحميل التطبيقات، كما يقدم توصيات سيبرانية لأولياء الأمور.

يذكر أن معرض برنامج «آمن» يُعد أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وامتداداً للمبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كل شرائح المجتمع، بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.