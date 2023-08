روسيا.. انفجارات وإطلاق نار قرب ميناء نوفوروسيسك

المناطق_متابعات

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في مدينة نوفوروسيسك، أكدت وقوع انفجارات، وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سماع انفجارات وإطلاق نار صباح اليوم الجمعة قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها رواد مواقع التواصل، ونشرها موقع أسترا الإلكتروني الإخباري الروسي، حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

💥🇷🇺⚔️🇺🇦 – In #Novorossiysk, shots, explosions in the water. There is probably a marine drone attack,” local residents report and share videos. pic.twitter.com/FGsycgbxUY

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) August 4, 2023