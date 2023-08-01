روسيا تبدي استعدادها لتعزيز القدرات القتالية للجيش الجزائري

جاء ذلك خلال لقائه في روسيا مع رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية، سعيد شنقريحة.

الزيارة الرسمية التي يقوم بها شنقريحة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الروسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الجزائرية.

وروسيا مهتمة بتوسيع نطاق التعاون العسكري مع الدول غير الغربية، بينما تواجه هجوما مضادا في أوكرانيا في الصراع الذي بدأ قبل 17 شهرا.

وفي يونيو الماضي، زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موسكو، حيث التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووفق الإعلان المنشور آنذاك على موقع الكرملين الإلكتروني، فتعتزم روسيا والجزائر خصوصا تعزيز تعاونهما على المستوى العسكري وفي مجال الطاقة.