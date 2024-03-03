روسيا تعلن إسقاط 38 مسيرة أوكرانية فوق القرم.. وكييف تنتظر أنظمة الدفاع الجوي

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يوم جديد من الاقتتال والتصعيد تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، الأحد، فيما يحاول الجيش الروسي السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تناشد كييف حلفائها الغربيين بتسريع إرسال الإمدادات العسكرية لقواتها، لمواجهة الدب الروسي في حرب دخلت عامها الثالث منذ أيام قليلة.

وفي آخر التطورات، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، نقلا عن وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت38 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم.

وقال مسؤولون روس إن حركة المرور تعطلت مؤقتا على الطريق بالقرب من ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، بعد تقارير عن عدة انفجارات قوية في المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية والروسية.

وذكرت قناة على تطبيق “تليغرام” تابعة للإدارة التي عينتها روسيا وتدير الجسر أنه تم أيضا وقف حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من المسؤولين الأوكرانيين وفقا لـ “العربية”.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيرات أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف.

وأفشلت القوات الروسية “الهجوم المضاد” الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مجدداً من الدول الغربية تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “نحتاج من شركائنا إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. ينبغي علينا تعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا من أجل حماية شعبنا بشكل أفضل من الروس. المزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومن الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي تنقذ أرواح” الأوكرانيين”.