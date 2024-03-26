روسيا تفتح فرصًا جديدةً للطلاب من دول العالم الإسلامي

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جاء إلى روسيا أكثر من 355 ألف طالب أجنبي في عام 2023؛ وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الأجانب إلى 425 ألف شخص. يمكن أن تتكون الحصة الرئيسية منهم الطلاب من دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

تتوسع فرص التعاون بين الدول الأوراسية في مجال العلوم والتعليم العالي. في إطار الرئاسة الروسية لمجموعة البريكس، تم طرح فكرة إنشاء النظام البديل لتصنيف مؤسسات التعليم العالي. ومن المتوقع أن يسمح ذلك بتصنيف أكثر عدالةً للجامعات في مختلف البلدان، حيث نظام التقييم القائم على معايير علمية سيأخذ في الاعتبار خصائص أنظمة التعليم الوطنية.

حسب وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي، قد حصلت هذه المبادرة على صدى إيجابي في إيران. وفي بداية شهر مارس، ناقشت الهيئات الحكومية المعنية قضايا التعاون بين الجامعات وأفق تطوير التعاون العلمي، بما في ذلك سير العمل على مشروع الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن الاعتراف بالشهادات التعليمية والدرجات الأكاديمية، خاصة في التخصصات الطبية.

من المثير للاهتمام أنه قد تم إبرام اتفاقيات ثنائية مماثلة مع 24 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ويجري العمل على مشاريع اتفاقيات جديدة. وفي الوقت نفسه، تزيد روسيا عدد الحصص للتعليم المجاني للطلاب من دول منظمة التعاون الإسلامي. وكُشفت نتائج هذا التعاون المثمر في المنتدى الدولي السنوي “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان” في عام 2023. أُعلن أنه في عام 2022، درس أكثر من 262 ألف طالب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجامعات الروسية، تم تمويل الدراسة لأكثر من 84 ألف منهم على حساب الميزانية الروسية.

التخصصات الأكثر شعبيةً وطلبًا بين الطلاب من دول منظمة التعاون الإسلامي:

الطب،

الاقتصاد،

هندسة البرمجيات،

إدارة أعمال،

علوم المعلومات،

العلاقات الدولية.

ومن بين آليات التعاون المقترحة في منتدى قازان 2023، إجراء مسابقات متعددة الأطراف لمشاريع البحوث التطبيقية بين المنظمات في روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومن المخطط أنها تهدف إلى تعزيز وتوسيع القدرات البحثية والعلمية في المواضيع ذات الأولوية على أساس التمويل المشترك.

من الممتع أنه لتطوير التعاون مع العالم الإسلامي ، في عام 2023 تم إنشاء الاتجاه الجديد وواسع النطاق “العلم والتعليم” في إطار منتدى قازان، الذي جمع مشاركين من 80 دولة. وقد حدث ذلك بفضل المبادرة الرامية إلى إبرام مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم والعلوم في روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي في مجال العلوم والتعليم العالي. ويتوقع الخبراء أن يسهم منتدى قازان 2024 في تنفيذ مبادرات ومشاريع جديدة، كما سيصبح منصةً دائمةً لعرض نتائج العمل المشترك بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في مجال العلوم والتعليم.