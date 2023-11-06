روسيا تقصف أهدافا في إدلب تقول إنها مستودعات لطائرات مسيّرة

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال فاديم كوليت اليوم الأحد أن القوات الجوية الروسية نفذت هجمات جوية على مستودع للطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية.

ونُقل عن كوليت قوله “شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية… على مستودع طائرات مسيرة للمسلحين الضالعين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية”.

ولم تتوفر معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

ويتهم الجيش السوري المسلحين، الذين يقول إنهم متطرفون، بشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظتي إدلب وحلب، وينفي القصف العشوائي للمناطق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.