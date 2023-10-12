روسيا: قصف إسرائيل لمطاري دمشق وحلب انتهاك صارخ للسيادة

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دانت وزارة الخارجية الروسية الخميس القصف الإسرائيلي الذي أدى الى خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة، معتبرة أنه “انتهاك صارخ” للسيادة السورية.

“انتهاك صارخ لسيادة سوريا”

وقالت وزارة الخارجية إن “هذه النشاطات من قبل الجانب الإسرائيلي تشكّل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية والقواعد الأساسية للقانون الدولي”، محذرة من أن “هذه الأعمال العسكرية محفوفة بعواقب وخيمة للغاية لأنها قد تؤدي الى تصعيد مسلح على امتداد المنطقة”.

خروج عن الخدمة

وكان مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا، قد خرجا عن الخدمة اليوم الخميس جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري سوري.

وذكر المصدر، أن إسرائيل شنت، عند حوالي الساعة 13:50 من بعد ظهر اليوم الخميس، هجمات جوية عبر رشقات من الصواريخ مستهدفة مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة.

واعتبر أن القصف “محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة”.

يأتي القصف على سوريا فيما تخوض إسرائيل حرباً اندلعت بعد هجوم شنته حركة حماس السبت الماضي.

قصف بين الحين والآخر

ويتعرض المطاران بين الحين والآخر لقصف إسرائيلي، يلحق بهما أضراراً. وخرج مطار حلب الواقع في شمال البلاد مراراً من الخدمة جراء ضربات إسرائيلية.

جاء القصف الإسرائيلي غداة اتصال هاتفي ليلاً بين الرئيسين السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أكدا خلاله “موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهته لما يتعرض له من جرائم” وفق الرئاسة السورية.

كما جاء بعد وقت قصير من الإعلان عن جولة لوزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في المنطقة، بدأها من بغداد وتشمل دمشق وبيروت.