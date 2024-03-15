روسيا: وكالات المخابرات الأمريكية لديها سجل حافل بالقيام بأنشطة تخريبية في البلاد

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم/الجمعة، إن وكالات المخابرات الأمريكية، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية (CIA)، لديها سجل حافل لعدة سنوات في محاولات القيام بأنشطة تخريبية في روسيا، وما زالت في الواقع منخرطة بنشاط في هذه الممارسة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين -تعليقا على تقارير إعلامية سابقة بشأن الأنشطة التخريبية التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية ضد الصين وفقا لوكالة الأنباء الروسية (تاس)- “لقد تعرضنا لمثل هذه الممارسات لسنوات عديدة، انخرطت الولايات المتحدة ووكالاتها وأجهزة المخابرات ذات الصلة في هذه الممارسة هنا في روسيا وما زالوا يحاولون تنفيذ مثل هذا التخريب حتى يومنا هذا”.

وتابع أنه من المحتمل أن تكون وكالات الاستخبارات الأمريكية قد انخرطت أيضًا في ممارسات مماثلة ضد بكين في السنوات الأخيرة.

وقال بيسكوف حول مواجهة التأثير المدمر المزعوم للولايات المتحدة ضد روسيا، إن الإجراءات الحاسمة لحماية المشهد السياسي في البلاد والشعب من محاولات التدخل “تساعد في تقليل عمل أجهزة المخابرات الأمريكية إلى حد كبير”.

في سياق منفصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إن العلاقات بين روسيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) مستمرة ومثمرة حيث تنفذ الأطراف العديد من المشاريع المشتركة.

وأضاف فيرشينين “لقد التقيت بالمدير العام لليونيدو جيرد مولر اليوم، هذه هي المنظمة الدولية للأمم المتحدة التي لدينا معها علاقات جيدة جدًا يمكن تسميتها بعلاقات العمل، لدينا العديد من المشاريع”، و”نعمل معًا، بما في ذلك تلك التي تمولها روسيا، وخاصة في دول آسيا الوسطى، وفي دول معينة في آسيا وإفريقيا ونحن نجري محادثات ملموسة حول ما يجب القيام به بعد ذلك”.

وتابع “تمت مناقشة قضايا أخرى أيضًا كمسائل مكافحة الإرهاب، ومسائل أمن المعلومات الدولي، هذه أيضًا قضايا تحتاج إلى مناقشتها بطريقة غير مسيسة ولكن مع التركيز بشكل مطلق على سيادة واستقلال كل دولة”.