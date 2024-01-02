“روشن” تحصد المركز الأول في قائمة “أفضل أماكن العمل في المملكة ” لعام 2023

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أعلنت مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني وأحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حصولها على المركز الأول كأفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية” لعام 2023 وفقًا لتقييم برنامج “أفضل أماكن العمل”وهو برنامج عالمي لإصدار شهادات لأفضل أماكن العمل.

ويستند الترتيب إلى استطلاعات رأي أجراها البرنامج بين موظفي روشن في إطار منهجية التقييم الدقيقة الذي يجريه، وقد حصل فريق روشن على نقاط عالية للغاية، حيث صوّت ما نسبته 94% من الموظفين من مجموعة روشن، مما يؤكد التزام المجموعة بخلق تجربة عمل مميزة تمكّن الموظفين.

وأظهرت النتائج تحسنًا في جميع المعايير عن العام السابق، لا سيما الارتفاع الملحوظ في التصنيف العام وفي تقييم ممارسات الموارد البشرية وتجربة الموظفين.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر، : “نحن فخورون بالحصول على المركز الأول في تصنيف أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية لعام 2023، فهذا يعكس التزامنا الراسخ بأن نكون نموذجاً للتميز المؤسسي على المستوى الإقليمي، ورواداً للمستقبل نضع المعايير للتنمية المستدامة التي تجعل الإنسان في المقام الأول”.

وأضاف ” نحن اليوم نفتح أبوابنا لنرحّبُ بكلِّ طموحٍ يَتوقُ إلى البناء وكلِّ فِكرةٍ تَحلمُ بالتغييرٍ المُلهم، لنسهم معاً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونبني مجتمعات مستدامة ونابضة بالحياة، نرفع بها معايير العقار في المملكة إلى آفاق جديدة”.

من جهتها قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة، نسرين الدوسري، : “في روشن، نتقاسم شغفاً واحداً، حيث نؤمن بأن نجاح كل فرد هو نجاحٌ لنا جميعاً، وبأن تمكين طاقات كل موهبة يضيءُ مسيرة روشن ويرسم مستقبلاً متألقاً للمملكة، نحن نعمل بجدٍ واجتهاد لنصنع ثقافةً تُعلي من قيم المسؤولية والفرص والتمكين، لنساهم بقوة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الملهمة”.

وقدمت الدوسري شكرها لفريق القيادة في روشن، الذي وضع اللبنات الأولى لهذه المنظومة، وكرّس جهوده لخلق بيئة تُطلق العنان للمواهب وتحتضنُ الأحلام، ولفريقي التسويق والتواصل، والموارد البشرية على مهاراتهم الفائقة في إدارة المشاريع وحصد النتائج الاستثنائية التي ساهمت في تعزيز هذه الثقافة والحصول على هذا التكريم المرموق.

ويعتمد تصنيف ” أفضل أماكن العمل” على تقييمات يقدمها الموظفون بكل سرية وخصوصية، يدعمها تقييم شامل لممارسات الموارد البشرية في الشركة، ويغطي هذا التقييم 20 مجالاً حيوياً في ثقافة العمل، من بينهم التوازن بين الحياة والعمل وقوة القيادة والفرص المهنية المميزة والتعويضات والمزايا المجزية.

ويُعد برنامج ” أفضل أماكن العمل” مرجعاً عالمياً في اختيار شركات النخبة العالمية، ويتميز بنموذجه المتطور الذي يستند إلى أكثر من 30 عاماً من البحث في ثقافة العمل المثالية، ويستفيد من أفضل الممارسات التي يجمعها سنوياً من أكثر من 5000 شركة ناجحة حول العالم، وقد حصلت مجموعة روشن على هذا التصنيف المرموق خلال عام 2021 وحققت المركز الأول كأفضل بيئة عمل في المملكة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي.