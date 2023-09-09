“روشن” تسعي لتشكيل ملامح مسكن المستقبل

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روشن، المطور العقاري الوطني الرائد والأكثر موثوقية في المملكة وأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاسثمارات العامة السعوودي، هي الشريك المؤسس للنسخة الافتتاحية من معرض “سيتي سكيب العالمي” في المملكة العربية السعودية، والذي يفتتح أبوابه غدا في الرياض، لعرض وتسليط الضوء على “مسكن المستقبل”. هذا المعرض يجمع بين القادة والمهتمين والخبراء في مجال صناعة العقار والمسثمرين، ويتيح فرصة فريدة لاستعراض أحدث التطورات والمبادرات التي تترجم رؤية جديدة ومتقدمة للمستقبل في مجال العقارات والسكن”.

قال ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لشركة روشن: ” سعداء لكوننا شركاء مؤسسين في النسخة الأولى من معرض سيتي سكيب في الرياض. وشراكتنا في هذا المعرض استراتيجية. و ليست مجرد مشاركة في معرض عقاري، فالمعرض يمثل منصة استثنائية تجمع بين نخبة الخبراء العالميين والمحليين وأبرز صانعي القرار في عالم العقار، ورؤيتنا تتطابق بشكل كبير مع ما يرفع شعاره المعرض حول صناعة مساكن المستقبل. وقد تجاوزنا هذه الرؤية وأصبحت واقعاً ملموساً يشهده الجميع في مجتمعاتنا.

وأضاف جروفر “سنعمل خلال وجودنا في “سيتي سكيب” على تعزيز علاقاتنا مع المستثمرين وجميع الأطراف المهتمة في القطاع، مع التركيز الخاص على القطاعات الصاعدة والأفراد الواعدين. نحن هنا لنمكن ونقوي القطاعات الناشئة، ونتطلع لجذب استثمارات المثمرة لمجتمعاتنا وللمملكة،كما سنسلط الضوء على فلسفتنا الرائدة حول مفهوم الحياة الجديد والمتكامل، مؤكدين على دور المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 كعنصر رئيس في تشكيل وبناء مستقبل العيش المبتكر”.

لدى روشن دور ومشاركات فاعلة ومهمة في المعرض تشمل عل تخصيص جناحًا خاصًا يقدم للزوار رؤى حول أهم واحدث مشاريع المجموعة حول المملكة، ومنها مشروع مرافي الذي تم إطلاقه مؤخرًا و المتصل مباشرة بمجتمع العروس الذي تم اطلاقه مؤخرا في شمال مدينة جدة، مع فرصة التواصل المباشر مع فريق مبيعات “روشن”. وسيشارك الرئيس التنفيذي، ديفيد جروفر، بجانب العديد من منسوبي روشن في مناقشات المنتدى، مقدمين رؤاهم وخبراتهم في في المجالات المختلفة.

وتعزيزا لالتزام روشن بالاستدامة والابتكار، تقدم مسابقة الابتكار”روشن هاكاثون” التي تهدف إلى وتعزيز التقنيات الحديثة للتغلب على التحديات البيئية في قطاع العقار، وتقدم روشن أيضا مبادرة “روشن الخضراء”، بقيادة برنامج المسؤولية الاجتماعية “يحيك” التابع للمجموعة.

أما “سيتي سكيب” فهو يعد حدثًا عقاريًا دوليًا رائدً. وسيتم تنظيمه في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم من 10 إلى 13 سبتمبر. وسيتناول المعرض أربعة محاور رئيسية: المدن الذكية للغد، التحول الرقمي، تسريع التقدم في المملكة، ومنتدى المطورين. الى جانب المنتديات المختلفة مثل “منتدى المستثمرين المؤسسيين” وسلسلة “سيتي سكيب واير”، التي تُشجع على دعم دور المرأة في القطاع العقاري، وكذلك منطقة التصميم والعمارة التي خصصت لإلهام جيل القادة المقبل في قطاع العقار