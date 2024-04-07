روما يحسم ديربي العاصمة بهدف في شباك لاتسيو

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حسم نادي روما مباراة الديربي أمام لاتسيو، بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023/24.

دخل روما المباراة بتشكيلة تضم، ميلي سفيلار – ديوجو يورينتي- زيكي سيليك- جيانلوكا مانشيني- أنخيلينو – بريان كريستانتي- لورينزو بيليجريني- لياندرو باريديس – باولو ديبالا- روميلو لوكاكو- ستيفان الشعراوي.

في المقابل ضمت تشكيلة لاتسيو، مانداس، نيكولو كاسالي- أليسيو رومانيولي- ماريو جيلا، آدم ماروسيتش- ماتيو جيندوزي- فيليبي أنديرسون- فيتشينو، إيسكاسين- كامادا- تشيرو إيموبيلي.

الشوط الأول جاءت المباراة جيدة المستوى مثيرة في أغلب فتراتها تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، وسجل روما هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 42 عن طريق جيانلوكا مانشيني.

الشوط الثاني فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل روما على الثلاث نقاط.

بهذه النتيجة، يحتل فريق روما المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بولونيا الرابع، بينما يأتي لاتسيو في المركز السابع برصيد 47 نقطة.