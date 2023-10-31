رونالدو ومانى يقودان هجوم النصر أمام الاتفاق

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام مباراة النصر والاتفاق، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل النصر في مباراة الاتفاق، على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

وتضم قائمة البدلاء “وليد عبد الله، محمد قاسم، عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، سامي النجعي، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب، محمد مران”.

وتأهل النصر إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه العريض على أحد بنتيجة (5-1)، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، بينما تأهل الاتفاق على حساب جدة بنتيجة (4-0)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.