رونالدو يتحدث عن إشارته لجمهور الشباب: ليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا

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استدعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بسبب تصرفه المثير، في مباراة فريقه أمام الشباب في الدوري السعودي.

وقال رونالدو: “أحترم كل الأندية، والحركة الصادرة في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا”.

ويشار إلى أن من المتوقع صدور قرار ضد كريستيانو رونالدو من جانب لجنة الانضباط، اليوم الأربعاء، بعد فتح تحقيق رسمي معه.

ويستعد النصر لمواجهة ضيفه الحزم، في المباراة المقرر إقامتها غدًا الخميس، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة رقم 22 من دوري روشن السعودي.