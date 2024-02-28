رونالدو يتحدث عن إشارته لجمهور الشباب: ليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا

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استدعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بسبب تصرفه المثير، في مباراة فريقه أمام الشباب في الدوري السعودي.
وكان رونالدو قد أصدر تصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-2.
وقال رونالدو: “أحترم كل الأندية، والحركة الصادرة في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا”.
ويشار إلى أن من المتوقع صدور قرار ضد كريستيانو رونالدو من جانب لجنة الانضباط، اليوم الأربعاء، بعد فتح تحقيق رسمي معه.
ويستعد النصر لمواجهة ضيفه الحزم، في المباراة المقرر إقامتها غدًا الخميس، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة رقم 22 من دوري روشن السعودي.
وفاز النصر على الشباب بنتيجة 3-2 في الجولة السابقة، ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بالترتيب العام، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.