رونالدو يغرد منفردًا في صدارة هدّافي روشن

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واصل الدولي البرتغالي قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو صدارته لترتيب هدّافي الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن برصيد 15 هدفاً، وسط ملاحقه الدولي الصربي ومهاجم فريق الهلال ألكساندر ميتروفيتش برصيد 11 هدفاً.

وشهدت مباريات الجولة الماضية الـ ( 14 ) تسجيل رونالدو لهدفين من أهداف فريقه الـ3 ضد الأخدود، في حين سجل ميتروفيتش هدفاً واحداً من أهداف الهلال التسعة ضد الحزم.

وتستمر المنافسة في القائمة بين لاعبي الفرق إذ يأتي في المركز الثالث كل من البرازيلي لاعب الهلال مالكوم دي أوليفيرا والكاميروني تكودو لاعب ضمك برصيد 9 أهداف لكل منهما بعد تسجيلهما 3 أهداف “هاتريك” في مباراة فريقيهما ضد الحزم وأبها بالجولة الماضية.