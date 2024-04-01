رونالدو يُثير قلق جماهير النصر بغيابه عن التدريبات.. ما القصة؟

يُواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، إثارة قلق جماهير فريقه بغيابه عن التدريبات الأخيرة للفريق.

ونشر نادي النصر صورًا مختلفة للتدريبات الأخيرة لفريق كرة القدم، من خلال حساب النادي الرسمي على منصة إكس، دون أن يظهر البرتغالي كريسيتانو رونالدو في أي من تلك المقاطع المصورة.

وأوضح الإعلامي علي العنزي أن رونالدو اكتفى بتدريبات استشفائية اليوم، دون أن يعاني من أي إصابة، مما يُشير إلى احتمالية حصوله على راحةٍ من التدريبات الجماعية.

ويخشى جمهور العالمي من فقدان رونالدو في هذه المرحلة الهامة والحاسمة من عمر الموسم الكروي الحالي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 59 نقطة خلف الهلال المتصدر.

وتُعدّ إصابة رونالدو أو غيابه عن أي مباراة ضربة قوية لفريق النصر، حيث يُعدّ أحد أهم لاعبيه وأكثرهم فاعلية في تسجيل الأهداف.