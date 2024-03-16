رياضة المشي .. هواية صحية يمارسها أهالي منطقة الباحة قبل الإفطار

المناطق_واس

تستهوي رياضة المشي الكثير من المواطنين والمقيمين في منطقة الباحة في شهر رمضان المبارك قبل الإفطار على وجه الخصوص ، بحثًا عن الرشاقة، والترويح عن النفس، وتلبية نصائح الأطباء الذين يؤكدون أهمية مزاولة رياضة المشي لصحة الإنسان.

وبسبب تغير العادات اليومية المتعلقة بتناول الطعام، دفع الكثيرين إلى اتّباع أنظمة وبرامج يوميّة للمحافظة على الوزن وتحسين مستوى الصحة العامة.

ورصدت عدسة “واس” كثافة في أعداد ممارسي رياضة المشي من مختلف الأعمار في ممشى أمانة منطقة الباحة بالحاوية قبيل ساعة الإفطار .

وأكد عدد من المواطنين والمقيمين أن ما شجعهم على المشي هو الأجواء المعتدلة والماطرة التي تشهدها مدينة الباحة، إضافة إلى توفر مضامير للمشي تتوفر بها جميع الخدمات .