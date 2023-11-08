ريال سوسيداد يهزم بنفيكا بثلاثية ويخطو نحو بلوغ دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

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اتخذ ريال سوسيداد الإسباني خطوة هامة نحو بلوغ دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة.

ورفع سوسيداد رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان الإيطالي، الذي سيحل ضيفا على ريد بول سالزبورج النمساوي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

على الجانب الأخر، يحتل بنفيكا المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

وتقدم سوسيداد في الدقيقة السادسة عن طريق ميكيل ميرينو، قبل أن يضيف زميله ميكيل أوريازبال الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 21 سجل أندير بارينتشيا الهدف الثالث لسوسيداد، فيما سجل رافا سيلفا الهدف الوحيد لبنفيكا في الدقيقة 59.