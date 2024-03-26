ريال مدريد يحدد أولى تعاقداته في الميركاتو الصيفي

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حدد ريال مدريد رافا مارين أول تعاقداته للصيف، حيث كشفت تقارير إسبانية عزم النادي الملكي استعادة خدمات لاعبه رافا مارين المعار إلى ديبورتيفو ألافيس.

بحسب صحيفة “أس” فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً سيكون ضمن قائمة الريال للتحضير للموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته لألافيس بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى المدرب كارلو أنشيلوتي من خلال الحصول على خدمات مارين لتدعيم خط دفاعه، الذي عانى طويلاً من الإصابات الموسم الحالي.

مارين شارك في 26 مباراة مع ألافيس الموسم الحالي، بعد أن انضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، دون وجود بند أحقية الشراء.