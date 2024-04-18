ريال مدريد يطلب تقديم موعد مباراته ضد ريال سوسيداد

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طلب ريال مدريد من رابطة الدوري الإسباني تقديم موعد مباراته ضد ريال سوسيداد، المقررة السبت 27 أبريل، إلى الجمعة 26 أبريل، للحصول على مزيد من الوقت من أجل الإعداد لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ، المرتقب الثلاثاء 30 أبريل.

صحيفة “أس” أوردت أن المباراة ضد بايرن، المقررة على ملعب “أليانز أرينا”، ستُنظم الثلاثاء الساعة 9 ليلاً بالتوقيت بالمحلي، أي بعد 72 ساعة من المباراة ضد ريال سوسيداد على ملعب “ريالي أرينا”.

ولكن مع احتساب وقت المباراة ورحلة العودة من مدينة سان سيباستيان إلى مدريد، يتقلّص هذا الوقت. ولذلك يطلب النادي من رابطة الدوري الإسباني تقديم موعد المواجهة ضد ريال سوسيداد إلى الجمعة، من أجل الظفر بيوم كامل من الراحة، علماً أن بايرن يواجه آينتراخت فرانكفورت السبت على ملعبه الساعة 3:30 بعد الظهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري الإسباني ستتعامل مع هذا الطلب “بالاحترام ذاته الذي أبدته في حالات سابقة حيث شاركت فرق إسبانية في مباريات أوروبية مهمة”.

وكانت الرابطة وافقت على تقديم موعد مباراتين لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، قبل ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نابولي وإنتر ميلان على التوالي.