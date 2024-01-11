ريال مدريد يقصي أتلتيكو مدريد ويتأهل لنهائي السوبر الأسباني

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تأهل فريق ريال مدريد إلى المباراة النهائية من كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على نظيره فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3، في المباراة التي لُعبت مساء أمس، بملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

أهداف المباراة بدأها المدافع الإسباني ماريو هيرموسو لنادي أتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ 7 من عمر اللقاء، في حين عادل ريال مدريد النتيجة عن طريق أنطونيو روديجير في الدقيقة 20، وأضاف المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 30، قبل سبعة دقائق من تسجيل أنطوان جريزمان هدف التعادل لأتلتيكو مدريد.

وسجل كيبا أريزابالاجا الهدف الثالث والتقدم لنادي أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78، قبل أن يحرز داني كارفاخال هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 85، وأحرز ستيفان سافيتش الهدف الرابع لنادي ريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه أتلتيكو مدريد في الدقيقة 16 من الوقت الإضافي، وأضاف إبراهيم دياز الهدف الخامس للريال في الدقيقة 21 من الوقت الإضافي.

يذكر أن ريال مدريد سينتظر في المباراة النهائية الفائز في لقاء اليوم، الذي سيجمع على ذات الملعب فريق برشلونة مع فريق أساسونا.