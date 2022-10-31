ريال مدريد يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب أمام جيرونا بالدوري الإسباني

فشل ريال مدريد في توسيع الفارق النقاط مع الغريم التقليدي والمنافس الأزلي نادي برشلونة في صراع الصدارة للموسم الحالي في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يفشل في الفوز

وفرض جيرونا التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام ريال مدريد في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد.

افتتح البرازيلي فينسيوس جونيور التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء، وبعد مرور عشر دقائق نجح كريستيان ستواني من إدراك التعادل لصالح جيرونا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وقبل نهاية المباراة بعدة دقائق أشهر الحكم البطاقية الحمراء للاعب ريال مدريد الألمانى تونى كروس في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

ريال مدريد في الصدارة

وبهذه النتيجة، تصدر ريال مدريد جدول مسابقة الدوري الإسباني بعد مباراة أمس، حيث رفع الفريق رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، متفوقا على برشلونة الوصيف برصيد 31 نقطة، فيما يأتي فريق جيرونا في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.

وفشل فريق ريال مدريد في مواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني أمام جيرونا، ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة 2-3 أمام لايبزيج فى الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة سيلتك الاسكتلندي في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الثاني من نوفمبر المقبل.