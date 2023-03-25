رينارد يستدعي فواز الصقور لمعسكر الأخضر

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قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم استدعاء اللاعب فواز الصقور ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لمعسكر الأخضر في جدة.

فواز الصقور قد يشارك أمام بوليفيا

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب بوليفيا مساء الثلاثاء المقبل في إطار ثاني مباراة ودية دولية للأخضر في توقف مارس الحالي، بعد الخسارة من منتخب فنزويلا أمس الجمعة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وفي وقت سابق، طالبت فئات عريضة من جماهير المنتخب السعودي، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الفنزويلي.

أداء غير مقنع أمام فنزويلا

وظهر الأخضر بأداء باهت فنيًّا، تحت قيادة المدرب رينارد في أول ظهور دولي للأخضر بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

واتفقت فئات عريضة من الجماهير بضرورة إقالة رينارد والاكتفاء بما قدمه للأخضر، مع تعيين المدرب الوطني سعد الشهري المدير الفني الحالي للأخضر الأولمبي.

كذلك مالت آراء أخرى للتفكير في المدرب صالح المحمدي المدير الفني الأسبق لـ الأهلي كمدرب للمنتخب السعودي الأول.