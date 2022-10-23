“رينارد” ينتظر التقارير الطبية لتحديد موقف “الشهراني” من التدريبات

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يترقب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، التقارير الطبية التي سيتسلمها الأسبوع المقبل، حول الحالة الصحية للاعب الأخضر ياسر الشهراني.

وأوضحت المصادر، أن الشهراني دخل مرحلة العلاج المكثف على فترتين صباحية ومسائية، في عيادة ناديه الهلال بعد أن سمح له الجهاز الفني بمغادرة معسكر المنتخب الجاري في أبو ظبي، من أجل إكمال برنامجه العلاجي.

وأشارت إلى أن اللاعب سيخضع نهاية الأسبوع المقبل، لاختبار طبي وبدني سيحدد قدرته على دخول التدريبات الجماعية مع الأخضر من عدمها، وإذا فشل فيها فسيواصل مرحلة العلاج المكثف، مما يعني غيابه عن المباريات المتبقية قبل المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم 2022.