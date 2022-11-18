زارت الطبيب لاستئصال الرحم.. فسرق كليتيها وهرب

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شهدت منطقة مظفربور بالهند واقعة سرقة غريبة بعدما أقدم طبيب جراح مزيف على سرقة كليتي مريضة.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما زارت سونيتا ديفي، 38 عاما، الطبيب رك سينغ لإجراء عملية استئصال رحم، إلا أنه لم يقم بتلك العملية، بل قام بفتح بطنها وسرق كليتيها ولاذ بالفرار، بحسب صحيفة “india times”.

وتتلقى سونيتا منذ ذلك الوقت غسل الكلى بانتظام في مستشفى كريشنا الطبي، خاصة بعد أن أخبرها الأطباء أنها ستتعرض للموت إذا لم تحصل على رعاية طبية عاجلة.

وتبحث الشرطة عن الرجل الذي اختفى عن الأنظار بعد تسجيل شكوى ضده، والتوصل إلى أنه لم يتلق تعليم الطب من الأساس وأن مؤهلاته مزورة.

ودعت السيدة الهندية حكومة بلادها لاعتقال الطبيب المتهم فورا، مطالبة يإعادة كليتيها من أجل زراعتهما لتتمكن من البقاء على قيد الحياة.

وبحسب الأطباء الذين تابعوا حالة المرأة فإنه إذا مر عليها يوم واحد دون علاج، فلن تتمكن من العيش.