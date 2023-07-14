زراعة وادي الدواسر تتصدى لـ”الصرام المبكر” وتشدد على محاربة ممارسات العمالة المخالفة

المناطق_فالح الدوسري

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الدواسر جولات تفقدية على أسواق التمور والمزارع مع قرب موسم حصاد التمور.

ويعمل المكتب على ضبط الممارسات المخالفة التي ترتكبها بعض العمالة مع قرب موسم التمور.

واوضح مدير عام المكتب بالمحافظة سهل سعد آل بوسباع أن بعض العمالة درجت على استغلال الفترة التي تسبق حصاد التمور بممارسة “الصرام المبكر” للتمور حتى تتمكن من تحقيق الكسب المادي من خلال رفع الأسعار.

وأشار آل بوسباع إلى أن المكتب قام خلال اليومين الماضيين بجولات مكثفة على الأسواق ضبط من خلالها بعض الممارسات المخالفة وصادر كميات مختلفة من التمور.

ودعا آل بوسباع مزارعو وادي الدواسر للتعاون مع المكتب بمنع الممارسات المخالفة وإبلاغ المكتب عن أي تجاوزات.

الجدير بالذكر أن زراعة وادي الدواسر تشدد على تطبيق أعلى معايير الجودة في زراعة وتسويق التمور للمحافظة على أحد أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة.