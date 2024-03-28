زراعة 1000 شجرة بمحافظة بيش ضمن مبادرة “السعودية الخضراء”

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دشن محافظ بيش عماش بن فهد الشكره ؛ زراعة 1000 شجرة بالمحافظة بالتزامن مع يوم مبادرة السعودية الخضراء تحت عنوان “لحاضرنا ومستقبلهم .. نمضي لغدٍ أكثر استدامة “، وسعيًا لتعزيز سلامة البيئة والموارد الطبيعية بالمحافظة.

وشهدت حديقة البلدية بالضفة غرس أول شجرة تحت عنوان “بيش تغرس ” بمشاركة بلدية المحافظة والإدارات الحكومية والجمعيات والفرق التطوعية ، فيما تم غرس شتلات أخرى في كافة مباني المراكز والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والطرق والحدائق العامة بالمحافظة.

وأكد محافظ بيش أهمية زيادة الغطاء النباتي بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها ، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء الهادفة لتعزيز جهود حماية البيئة وتزيد من أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وتحمي المناطق البرية والبحرية في المملكة وتعالج تحديات تغيرات المناخ.