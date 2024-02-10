زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الجزيرة الكبرى في ولاية هاواي الأمريكية

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر الجزيرة الكبرى في ولاية هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والواقعة في المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان بأنها حددت مركز الزلزال بالقرب من جزيرة باهالا الرئيسية في الأرخبيل، مبينة أن مركزه وقع على عمق نحو 37 كيلومترا تحت سطح الأرض.

واستبعدت الهيئة حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، لكنها أكدت تسبب الزلزال في اهتزاز قوى للغاية بالمنطقة.

يذكر أن هاواي تقع في منطقة معروفة بمنطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، حيث تتعرض من وقت لآخر للعديد من الزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان، كما تضم جبل كيلاوا البركاني.