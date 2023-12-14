زوار معرض “جسور” في نسخته الثالثة بالمغرب يشيدون بمحتويات المعرض وما يشتمله من أركان

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أشاد عدد من زوار معرض “جسور” الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ويقام حالياً بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، بما شاهدوه من محتويات ومعلومات تُجسّد رسالة القيادة في المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -.

وثمن الزوار الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين في خدمتها للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وإيضاح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي بأنه دين رحمة ويدعو للتعايش، ويحث على نشر المحبة والسلام.

واطّلع الزوار على أركان المعرض وما يبرزه من المخطوطات والمؤلفات الإسلامية النادرة، والصور، والأفلام الوثائقية لمكة المكرمة، والمدينة المنورة، وصور للمساجد التاريخية، والمسابقات القرآنية، وجماليات الخط العربي، ورحلة الحج الافتراضية.

كما زار المعرض طلاب العديد من المدارس المغربية حيث تمكنوا من الاطلاع على الثقافة السعودية، مبدين إعجابهم بتقنية VR التي نقلتهم افتراضياً إلى الحرم المكي، وعلى عدد من التطبيقات الإلكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، وتطبيق رشد.. وكذلك على مجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم.