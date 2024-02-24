زوار مهرجان “أكوان” بشاطئ مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية يحتفون بيوم التأسيس

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احتفى زوار مهرجان “أكوان” بشاطئ مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المقامة ضمن فعاليات شتاء جازان 24 مساء أمس ؛ بيوم التأسيس ، وذلك من خلال عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية.

واستقبلت خيمة التأسيس التي أُقيمت خصيصًا لهذه المناسبة الزوار بأركانها المتنوعة التي ضمت معرضًا حرفيًا ، والركن الشعبي الذي قدم مختلف المعروضات والأدوات التراثية ، التي كانت تُستخدم منذ القدم ، إلى جانب ركن الحرف اليدوية التقليدية من الصناعات الطينية والخزفية والمشغولات اليدوية ، وكذلك ركن الرسم التشكيلي والسهرات الغنائية والفنية التي تغنت بالوطن وأمجاده العريقة.

وتفاعل الأهالي مع مختلف الفعاليات مرتدين الأزياء التقليدية معتزين بتراث بلادنا العريق.